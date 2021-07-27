«Откопала Франко»: 73-летняя Нина Матвиенко спела хип-хоп

Украинская певица, Герой Украины Нина Матвиенко исполнила песню «Франко» в стиле хип-хоп и снялась в клипе на этот трек. На смелый эксперимент ее уговорила молодая исполнительница Roxolana. Новость об этом 27 июня написала газета «КП в Украине»

«Стирают из истории»: Green Grey не пускают на День независимости Украины © Green Grey/Фейсбук Ивана Франко «Твои глаза как море», к которой Roxolana написала музыку. По словам Матвиенко, сначала она отказалась от участия в этом проекте, но потом посоветовалась с детьми, в том числе сыном, который служит монахом, и он сказал: «Мама, дают люди, так пойте!».

«Но я согласилась потому, что была удивлена: молодая девушка раскопала Франко и настолько ярко теперь преподносит его поэзию нашей молодежи. При советской системе он же был исключительно каменярем (работник каменоломни — ред.), мы использовали его стихи только для революционных песен, а теперь он раскрывается совсем по-другому», — сказала Матвиенко.

Эксперименты продолжились и на съемочной площадке: стилист клипа Евгений Примаченко смиксовал одежду современных брендов и раритетные элементы украинского народного костюма из Музея Гончара, превратив, например, рушник в топ.

«Моя задача — привлечь внимание к украиноязычной музыке и украинской поэзии. Я хочу показать, как современно она может звучать сегодня», — пояснила задумки Roxolana.

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Роксолана Сирота (Roxolana) — молодая украинская певица, участница проекта «Голос страны-9».

Нина Матвиенко — украинская певица, народная артистка Украинской ССР, Герой Украины. В свои 73 года исполнительница ведет активную концертную деятельность, в ее репертуаре много народных песен, среди которых обрядовые, лирические, баллады, украинские песни XVII-XVIII веков.

В 2014 году Матвиенко выступила с критикой Майдана и его лидеров, а гибель людей в Донбассе назвала геноцидом нации. Несмотря на это Матвиенко продолжает быть одной из самых востребованных и приглашаемых звезд в стране, в том числе и на государственных мероприятиях.