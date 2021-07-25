«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность», — заявил Макогон.
Он отметил, что американо-германское соглашение по «Северному потоку 2» носит декларативный характер и не содержит никаких «предохранителей», гарантирующих продолжение транзита газа через Украину после окончания действующего контракта.
Макогон также отметил, что Киев не был стороной переговоров между США и Германией.