Украина утратит транзит российского газа в Европу после ввода в строй газопровода «Северный поток - 2» и окончания действующего контракта с «Газпромом» в конце 2024 года, сказал глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в эфире телеканала «Украина-24»

«Основная наша проблема — это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины, а также это гарантирует нам как государству и военную безопасность», — заявил Макогон.

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Макогон также отметил, что Киев не был стороной переговоров между США и Германией.