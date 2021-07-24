Южнокорейский телеканал MBC оскандалился во время трансляции церемонии открытия Олимпиады-2020, используя некорректный изображения для представления разных стран. Об этом в своем Twitter 23 июля сообщил журналист Рафаэль Рашид

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