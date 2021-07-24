В частности, для того, чтобы проиллюстрировать Украину, представители телеканала использовали фотографию разрушенного реактора Чернобыльской АЭС.
Досталось и другим странам: команду Италии представили фотографией пиццы, Великобританию — королевы Елизаветы, Норвегию — фото лосося.
Румынию телевизионщики показали с помощью графа Дракулы, Гаити — фотографией беспорядков.
Позже телеканал принес извинений, подтвердив, что для трансляции были выбраны неуместные изображения.
South Korean broadcaster MBC used images to "represent" each country during the #Tokyo2020 Opening Ceremony.— Raphael Rashid (@koryodynasty) July 23, 2021
Italy: pizza
Norway: salmon
Haiti: upheaval
Ukraine: Chernobyl pic.twitter.com/KpUXATuZld