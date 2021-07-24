Уроженцы России и Украины несли флаг Израиля на открытии Олимпиады
Уроженцы России и Украины несли флаг Израиля на открытии Олимпиады
© РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк
В частности, для того, чтобы проиллюстрировать Украину, представители телеканала использовали фотографию разрушенного реактора Чернобыльской АЭС.

Досталось и другим странам: команду Италии представили фотографией пиццы, Великобританию — королевы Елизаветы, Норвегию — фото лосося.

Румынию телевизионщики показали с помощью графа Дракулы, Гаити — фотографией беспорядков.

Позже телеканал принес извинений, подтвердив, что для трансляции были выбраны неуместные изображения.

 