Несколько знаков зодиака, по мнению астрологов, особенно не любят разбрасываться деньгами. Тройку прижимистых знаков приводит 23 июля УНИАН

Выдающиеся личности: астрологи назвали самые умные знаки зодиака © Darkmoon_Art/Pixabay

Раки не любят упускать выгоду. Поэтому они залихватски торгуются когда только можно, и тем более не пропустят скидочные акции. Экономия позволяет практичным Ракам купить что-то нужное для украшения интерьера или накопить на романтический отпуск.

Девы никогда не поскупятся на подарки родным и близким людям, подчеркивают астрологи. Представители этого знака готовы к тратам на важные для них вещи, но не на то, что считают мелочами. А если кто-то задолжал им деньги, Девы добьются того, что им все вернут в срок и до копейки.

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Весы прагматичны и расчетливы. Они склонны систематически копить деньги и четко планировать расходы. Если Весы и готовы потратиться, то лишь на то, чтобы порадовать себя.