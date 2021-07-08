Трем знакам зодиака комфортнее наедине с собой, они с большим трудом заводят прочные отношения. Об этом на днях рассказала астролог Ольга Осипова в комментарии mk.ru

Астрологи назвали самых несчастливых представителей зодиака © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay словам астролога, для Раков, Близнецов и Козерогов любовь — не главное в жизни. Они стремятся избегать чрезмерных эмоциональных переживаний, без которых редко обходятся близкие отношения.

Раки сильно сближаются с любимым человеком и тяжело переживают разрыв, поэтому придирчиво выбирают партнера. Если их прежний избранник их оттолкнул и обманул доверие, решиться на новые отношения для представителей этого знака будет очень трудно.

Близнецы — самодостаточный знак и прекрасно себя чувствуют в одиночестве, утверждают астрологи. Они предпочитают посвятить жизнь самореализации, а любовь отходит для них на второй план.

Для Козерогов на первом месте всегда карьера, поэтому большую часть времени и сил представители этого знака уделяют решению рабочих вопросов. Успех в профессии в их системе ценностей перевешивает счастливые отношения, полагают астрологи.