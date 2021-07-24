Украинский писатель и журналист Андрей Кокотюха заявил, что седьмой сезон сериала «Сваты» стал последним, потому что фильм, очевидно, сдал из-за того, что был задуман на русском. К такому умозаключению писатель пришел 23 июля на своей странице в Facebook

Обратная «русификация»: на «1+1» объяснили, почему «Сваты» говорили по-украински всего один день © Татьяна Кравченко/Инстаграм

По версии Кокотюхи, «Сваты» были созданы специально для России, а такие продукты даже не стоит пытаться переводить на украинский.

«Я считаю, что озвучку на украинском сделали плохо специально, чтобы вызвать недовольство. Не забываем, что авторы "Сватов" — украинофобы. Лучше пусть уже снимают на китайском, чтобы потом не дублировать», — подытожил Кокотюк.

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В среду, 21 июля, канал «1+1» начал показывать «Сватов» на украинском языке, но уже на следующий день герои фильма вернулись к русскому. Это не понравилось представителям партии Петра Порошенко, однако в Нацсовете пояснили, что трансляция фильмов на русском языке не противоречит закону, а на проверку каналов у регулятора нет полномочий.