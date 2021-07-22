«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается», — сказал Песков.
Он также отметил, что в Кремле никак не могут это одобрить.
Ранее США и ФРГ подписали соглашение, по которому Германия обязуется выплатить 1,77 млрд долларов в организацию «Инициатива трех морей» и 245 млн долларов Украине на энергетические проекты.
Также Германия обязалась использовать только половину мощностей «Северного потока-2» и заставить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на 10 лет.
Взамен США отказались от претензий к «Северному потоку-2» при условии, что Германия приложит усилия по вводу санкций против РФ на уровне ЕС в случае, если Россия будет «использовать энергетику как оружие».