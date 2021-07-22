В Кремле не согласны с формулировкой в заявлении США и ФРГ о вредоносных действиях России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости 22 июля

«Мы категорически не согласны с такой формулировкой. Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась. И не занимается», — сказал Песков.

Он также отметил, что в Кремле никак не могут это одобрить.

«Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Также Германия обязалась использовать только половину мощностей «Северного потока-2» и заставить Россию продлить договор о транзите газа через Украину на 10 лет.

Взамен США отказались от претензий к «Северному потоку-2» при условии, что Германия приложит усилия по вводу санкций против РФ на уровне ЕС в случае, если Россия будет «использовать энергетику как оружие».