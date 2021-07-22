Председатель Верховной Рады заявил, что Россия использует «Северный поток — 2» как инструмент гибридной войны, и в случае запуска он представляет угрозу энергетической безопасности не только Украины, но и Европы.
Он подчеркнул, что СП-2 «следует рассматривать как часть агрессивной политики, которую Россия разворачивает не только против Украины, но и против всего западного мира».
«Обращаюсь к Конгрессу США с просьбой последовательно продолжать политику санкций, которые бы не допустили достройку и введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» и, в случае необходимости, рассмотреть возможность введения дополнительных усиленных санкций против юридических и физических лиц, привлеченных к строительству «Северного потока — 2», — написал Разумков.
Ранее США и ФРГ объявили о соглашении по «Северному потоку — 2». Стороны отметили, что газопровод будет достроен, а после его запуска Украине, Польше и другим странам, которым может повредить проект, обеспечат защиту от рисков.