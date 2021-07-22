Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк считает, что российский газопровод «Северный поток – 2» якобы несет угрозу не только Украине, но и США с Европой, поэтому должен быть остановлен. Соответствующий видеокомментарий он обнародовал 21 июля в Facebook

В частности, Яценюк назвал соглашение Германии и США по «Северному потоку — 2» очень большой ошибкой. Также он заявил, что из-за соответствующего договора Украина лишится 2 млрд долларов, которые получала в год за транзит российского газа в Европу. Яценюк описал ситуацию, как серьезный удар по украинской экономики. «Северный поток - 2»: США и ФРГ достигли соглашения по проекту, Украину просили помолчать, но Киев и Варшава обещают бороться дальше © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«"Северный поток-2" — абсолютно антиукраинский, антиевропейский, антиамериканский и антирыночный проект… Остановить "Северный поток-2" — это в интересах и США, и Европы», — заявил экс-премьер.

По его мнению, Москва якобы обязательно будет использовать свой газопровод для давления на европейский энергетический рынок, ставя его безопасность под угрозу. Среди «проигравших», считает Яценюк, также окажутся Соединенные Штаты, которые рискуют потерять долю американского газового рынка.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Германии, во время которого встретился с канцлером Ангелой Меркель. На своей пресс-конференции в Киеве он подтвердил, что украинские власти поставили перед Германией вопрос финансовых компенсаций по запуску газопровода «Северный поток-2».

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Кроме того он заявил о готовности подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.