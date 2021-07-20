Жительница украинского города Херсона купила в местном магазине «Сильпо» арбуз, но когда дома разрезала его, ягода внутри оказалась практически полностью белой. Соответствующее видео 20 июля появилось в Facebook

«Вот какие "прекрасные", "сочные" арбузики продаются», — прокомментировала свою покупку женщина.

Незрелая ягода весом в три килограмма обошлась ей в 83 гривны (примерно 230 руб.). Обратилась ли покупательница с претензией в магазин — неизвестно.

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Пользователи сети решили, что этот арбуз точно мог бы стать символом разочарования, а кто-то даже пошутил, что разрезание такой ягоды вполне могло бы сойти за демонстрацию фразы продавца арбузов «сладкий, как первая любовь». Кстати, такой ролик уже есть на Пикабу.