Планируется, что Кулеба и Сийярто обсудят безопасность в регионе, политико-дипломатическое урегулирование конфликта в Донбассе, взаимодействие с Советом Европы и актуальные вопросы отношений Украины и Венгрии.
Кроме того, главы МИД двух стран отправятся на линию разграничения в Донбассе, где Кулеба намерен ознакомить Сийярто с «усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, которые проживают в зоне боевых действий».
«По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы», — говорится в анонсе встречи.
Также Кулеба и Сийрто дадут совместную пресс-конференцию.
Ранее глава МИД Венгрии отметил, что венгерский народ населяет территорию Украины уже много веков и должен быть отнесен к ее коренным народам, однако переговоры с Дмитрием Кулебой по этому вопросу не изменили ситуацию. Кроме того, на июньской сессии ПАСЕ Сийярто призвал ликвидировать скандальный украинский сайт «Миротворец», где в том числе обнародованы данные венгерских политиков.