Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 22 июля посетит Украину по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в том числе министры побывают в зоне проведения операции Объединенных сил в Донбассе. Об этом сообщается на сайте МИД Украины 21 июля

Глава МИД Венгрии рассказал о самом коренном народе на Украине © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Кроме того, главы МИД двух стран отправятся на линию разграничения в Донбассе, где Кулеба намерен ознакомить Сийярто с «усилиями украинского правительства по повышению безопасности для людей, которые проживают в зоне боевых действий».

«По итогам переговоров главы украинской и венгерской дипломатии подпишут двусторонние документы», — говорится в анонсе встречи.

Также Кулеба и Сийрто дадут совместную пресс-конференцию.

Ранее глава МИД Венгрии отметил, что венгерский народ населяет территорию Украины уже много веков и должен быть отнесен к ее коренным народам, однако переговоры с Дмитрием Кулебой по этому вопросу не изменили ситуацию. Кроме того, на июньской сессии ПАСЕ Сийярто призвал ликвидировать скандальный украинский сайт «Миротворец», где в том числе обнародованы данные венгерских политиков.