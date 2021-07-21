Экс-пресс-секретарь лидера Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель издала книгу «Каждый из нас президент», в которой раскрыла тайну своего знакомства с будущим главой государства с помощью... российского певца Филиппа Киркорова. Об этом Мендель написала в своей книге, которая на днях появилась в продаже

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«Я не могла на него не работать, — написала я сразу сообщение другу. — Дома у меня постоянно крутились его шоу по телику, а здесь даже нет WiFi, и первое, что я вижу утром, — это он, который бежит в клипе Киркорова», — вспомнила Мендель.

Еще более странным для читателя стало ее сравнение прихода Зеленского к власти с «сочной клубникой во рту».

«После этого заявления (о выдвижении Зеленского на пост президента. — Ред.) захотелось жить. Нет, с точки зрения логики, конечно же, было страшно, но сердцем очень уж хотелось новизны и свежести. Как от вкуса первой сочной клубники, которая уверенным ароматным взрывом во рту будто заявляет: все лето еще впереди», — такой абзац есть в книге экс-пресс-секретаря.

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Пользователи сети, уже успевшие познакомиться с текстом Мендель, отметили, что после такого «ягодного» сравнения нет ничего удивительного в том, что пресс-секретаря подозревали не только в интимных отношениях с главой государства, но и в беременности от него.

В настоящее время Юлия Мендель находится в отпуске, после которого приступит к работе в Офисе президента уже в новом качестве — будет взаимодействовать с иностранными СМИ.

В качестве причин ее ухода с должности пресс-секретаря в ОП назвали «крайне жесткий режим работы с президентом» и «феерическую атаку» недоброжелателей. Место Мендель занял ведущий новостей телеканала Рината Ахметова «Украина 24» Сергей Никифоров.