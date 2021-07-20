Бойцы Донецкой Народной Республики неоднократно наносили поражения вооруженным формированиям киевского режима благодаря своим убеждениям, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в интервью французскому изданию «Политик энтернасьональ»

Он напомнил, что ополченцы в самые кровавые моменты войны — летом и осенью 2014 года и зимой 2015 года — смогли не только удержать свои позиции, но и одержать крупные победы под Изварино, Иловайском и Дебальцево.

«Главная причина наших побед — это дух наших бойцов. Мы защищаем нашу землю, наши дома, наши семьи. Мы сильны, потому что убеждены в справедливости нашего дела», — подчеркнул Пушилин.

Пушилин: Единство русских людей нерушимо © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Пушилин также сказал, что решимости защищать свою родину жителям Республик добавляет откровенное желание киевского режима захватить ДНР и ЛНР.

Он напомнил, что Киев до сих пор не принял закон об амнистии, что является одним из требований Минских соглашений, а также разработал законопроект об интернировании и принудительном переселении российских граждан и военнопленных из Донбасса в специальные лагеря.

Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.