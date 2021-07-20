Он напомнил, что ополченцы в самые кровавые моменты войны — летом и осенью 2014 года и зимой 2015 года — смогли не только удержать свои позиции, но и одержать крупные победы под Изварино, Иловайском и Дебальцево.
«Главная причина наших побед — это дух наших бойцов. Мы защищаем нашу землю, наши дома, наши семьи. Мы сильны, потому что убеждены в справедливости нашего дела», — подчеркнул Пушилин.
Глава республики отметил, что благодаря многочисленным победам ополченцы захватили большое количество оружия противника и вынудили Киев согласиться сесть за стол переговоров.
Пушилин также сказал, что решимости защищать свою родину жителям Республик добавляет откровенное желание киевского режима захватить ДНР и ЛНР.
Он напомнил, что Киев до сих пор не принял закон об амнистии, что является одним из требований Минских соглашений, а также разработал законопроект об интернировании и принудительном переселении российских граждан и военнопленных из Донбасса в специальные лагеря.
Интервью Дениса Пушилина опубликовано на сайте главы республики.