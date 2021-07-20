В Киеве почтили память убитого пять лет назад журналиста Павла Шеремета. Акция прошла на месте трагедии — на перекрестке улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого. Об этом 20 июля сообщает «Украинская правда»

Коллеги и друзья журналиста во вторник утром собрались на месте, где пять лет назад произошел взрыв. С собой у них был плакат: «Политическое дело Павла Шеремета», также среди собравшихся был человек в футболке с надписью «Кто убил Павла?».

Причина отставки Авакова — провал расследования убийства Шеремета. Что скрывал экс-министр © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Алены Притулы, которая на тот момент была совладелицей «Украинской правды».

Дело Шеремета сдвинулось через три года с момента убийства, после смены президента в 2019 году. После передачи дела в суд обвиняемых, за которых вступились националисты, начали выпускать из СИЗО.

Заказчики убийства до сих пор не установлены. Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассказала, что напрямую общается с президентом Украины Владимиром Зеленским по переписке.