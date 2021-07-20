Коллеги и друзья журналиста во вторник утром собрались на месте, где пять лет назад произошел взрыв. С собой у них был плакат: «Политическое дело Павла Шеремета», также среди собравшихся был человек в футболке с надписью «Кто убил Павла?».
Шеремет погиб 20 июля 2016 года от взрыва мины, заложенной под сиденье автомобиля его гражданской жены Алены Притулы, которая на тот момент была совладелицей «Украинской правды».
Дело Шеремета сдвинулось через три года с момента убийства, после смены президента в 2019 году. После передачи дела в суд обвиняемых, за которых вступились националисты, начали выпускать из СИЗО.
Заказчики убийства до сих пор не установлены. Военная медсестра Яна Дугарь, обвиняемая в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, рассказала, что напрямую общается с президентом Украины Владимиром Зеленским по переписке.