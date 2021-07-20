Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Грузии, позвонил певцу и актеру Вахтангу Кикабидзе и поздравил его с 83-летием. Об этом 20 июля сообщает «КП в Украине»

«Мы вас в Украине очень любим и уважаем. Приезжайте к нам, будем очень вас ждать на День независимости», — сказал Зеленский Кикабидзе.

На Украине выпустили новую 5-гривенную монету с Крымом © Открытые источники Андрей Ермак, только уже не личным звонком, а постом на Facebook.

«Грузия — страна невероятно талантливых людей. Сегодня день рождения у одного из таких. Хочу поздравить Вахтанга Кикабидзе, с которым я имею счастье быть знакомым, с его праздником. Вахтанга всегда радостно принимают в Украине, и он об этом неоднократно напоминает: "В Украине меня принимают как на второй родине. Я очень люблю украинцев"», — написал Ермак.

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Вахтанг Кикабидзе — народный артист Грузинской ССР и заслуженный артист Украины. В 2020-м стал депутатом парламента Грузии от партии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

В России артист не выступает с 2008 года из-за конфликта в Южной Осетии, а от российского ордена Дружбы отказался. Не дает концерты певец и в Донбассе, считая, что его там «арестуют и расстреляют». При этом Кикабидзе был среди гостей Зеленского на его первом Дне независимости Украины в 2019 году.