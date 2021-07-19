Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук отреагировал на статью президента РФ Владимира Путина об Украине и предложил свой путь развития государства. Об этом 19 июля сообщают украинские «Вести»

«Жесткая, но правдивая»: Медведчук оценил статью Путина об Украине © Facebook, ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИЗНЬ

«Мы должны предложить такую картину будущего нашей страны, при которой оно будет привлекательным для представителей всех наций, всех этнических групп, проживающих на территории Украины. Сделать так, чтобы людям не пришлось выбирать между страной и своими неотъемлемыми ценностями: языком, религией, культурой; сделать страну успешной. И я уверен, что именно этот рецепт выведет Украину из тупика, в который завела нашу страну непрофессиональная власть последних лет, действующая под очевидным внешним, западным управлением и контролем», — заявил он.

На прошлой неделе, 12 июля была обнародована большая статья президента Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». Текст был опубликован на сайте Кремля на русском и украинском языках.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о публикации на украинском языке. Он сказал, что увидел в ней глубокую и детальную работу. При этом Зеленский добавил, что мысль о братских украинском и русском народах в статье Путина об Украине больше похоже на библейский ветхозаветный сюжет, когда первый сын Адама и Евы Каин убил своего младшего брата Авеля.