«В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны», — уточняется в сообщении полиции.
Какой именно журналист подвергся атаке, неизвестно. О нем говорится лишь, что это 35-летний сотрудник информационного агентства.
Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.
Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.