Под Харьковом неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью во двор дома, владельцем которого является журналист. Об этом 18 июля сообщила пресс-служба полиции Харьковской области

«В ночь с 17 на 18 июля неизвестные бросили три бутылки с огнеопасной жидкостью во двор его домовладения в селе Циркуны», — уточняется в сообщении полиции.

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Правоохранители осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.