Подконтрольность МВД Украины новому министру после семи лет руководства Арсена Авакова может стать большой проблемой. Об этом обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов сказал в интервью изданию Украина.ру

Алексей Якубин: Для Офиса Зеленского Аваков оказался слишком «непослушным» главой МВД © Facebook, Алексей Якубин Денис Монастырский, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Украины, заявил о готовности занять эту должность.

При этом Корнилов указал на «риски», связанные с назначением нового министра.

«Аваков за годы своего безраздельного, абсолютно тотального контроля и за силовиками, и за боевиками, которые периодически устраивали демонстративные стычки на улицах, действительно создал такие препятствия для будущего министра внутренних дел по поводу подконтрольности и министерства, и улицы, которые не каждый сможет преодолеть», — отметил он.

В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее. Он был министром внутренних дел с 2014 года.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.