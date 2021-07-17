Ранее нардеп от «Слуги народа» Денис Монастырский, которого президент Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Украины, заявил о готовности занять эту должность.
При этом Корнилов указал на «риски», связанные с назначением нового министра.
«Аваков за годы своего безраздельного, абсолютно тотального контроля и за силовиками, и за боевиками, которые периодически устраивали демонстративные стычки на улицах, действительно создал такие препятствия для будущего министра внутренних дел по поводу подконтрольности и министерства, и улицы, которые не каждый сможет преодолеть», — отметил он.
В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова, заявление о которой он подал двумя днями ранее. Он был министром внутренних дел с 2014 года.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.