Арсен Аваков: кто он
Арсен Аваков: кто он
© Yulia Babych
В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года.

После этого экс-министр сообщил в соцсети, что «завершил свою работу в компании МВД Украины».

Теперь в строке «о себе» у Авакова в Facebook указано, что он работает в компании «Гражданин Украины». Судя по всему, таким образом он хотел сказать, что теперь становится обычным гражданином Украины.

При этом одни из первых же комментариев к этому посту касались языкового вопроса: пользователи указали, что записи осуществляются на русском, а не на украинском языке. 

Экс-глава МВД Украины Аваков нашел новую «работу»
© Facebook, Арсен Аваков