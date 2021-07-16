Экс-глава МВД Украины Аваков нашел новую «работу»

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков нашел новое место работы. Он указал об этом на своей странице в Facebook

Арсен Аваков: кто он © Yulia Babych

После этого экс-министр сообщил в соцсети, что «завершил свою работу в компании МВД Украины».

Теперь в строке «о себе» у Авакова в Facebook указано, что он работает в компании «Гражданин Украины». Судя по всему, таким образом он хотел сказать, что теперь становится обычным гражданином Украины.

При этом одни из первых же комментариев к этому посту касались языкового вопроса: пользователи указали, что записи осуществляются на русском, а не на украинском языке.