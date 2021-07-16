Экс-глава МВД Украины Аваков нашел новую «работу»

В четверг, 15 июля, Верховная Рада приняла отставку Авакова с поста главы МВД, который он занимал с 2014 года.
После этого экс-министр сообщил в соцсети, что «завершил свою работу в компании МВД Украины».
Теперь в строке «о себе» у Авакова в Facebook указано, что он работает в компании «Гражданин Украины». Судя по всему, таким образом он хотел сказать, что теперь становится обычным гражданином Украины.
При этом одни из первых же комментариев к этому посту касались языкового вопроса: пользователи указали, что записи осуществляются на русском, а не на украинском языке.