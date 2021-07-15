По словам Жарихина, США от попытки создать управляемую демократию на Украине перешли к старым рецептам 1960-х годов для Латинской Америки — созданию военной хунты.
Он предположил, что Арсен Аваков ушел в отставку, чтобы в дальнейшем противопоставить себя команде Владимира Зеленского в составе новой команды США.
«Я не думаю, что будут тянуть до 2024 года. [Произойдет] военный переворот без всяких выборов, переход власти к некой военной хунте, в которую в том числе будет входить Аваков», — сказал эксперт.
Он добавил, что США уже начали навязывать команде Зеленского антиконституционные действия, в том числе запрет на вещание оппозиционных телекомпаний и преследование главы «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Также, по мнению Жарихина, покинуть команду Зеленского в скором времени может спикер парламента Дмитрий Разумков.