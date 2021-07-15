«Сегодня в соцсетях появилось видео с места происшествия: около торгового центра неизвестные стреляли из, предположительно, автоматического оружия, также зафиксирован дрифтовавший автомобиль, представлявший опасность для других участников дорожного движения. Обошлось без пострадавших», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что для задержания нарушителей была введена полицейская операция «Перехват». Личности подозреваемых установлены. 22-летний стрелок был задержан. Пострадавших нет. С ним проводят неотложные следственные действия. Оружие направлено на экспертизу. Действия фигуранта квалифицированы как вооруженное хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.
В четверг, 15 июля, Telegram-канал «Шептун» сообщил, что виновником торжества является некий Магомед Закариев, который стал чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Отец Закариева был чеченским боевиком и погиб в январе 2000 года в боях за Грозный.
Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что стрелок уже извинился за свой поступок. Некий Кирилл Крамаренко на камеру заявил, что искренне раскаивается.