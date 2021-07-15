Инцидент со стрельбой произошел во время пышной свадьбы, которую отмечали в ресторане «Море» в поселке Фонтанка Одесской области. Об этом вечером 14 июля сообщил местный сайт «Окна Одессы»

Новый «тренд» в Одессе: отдыхающие загорают рядом с трупами — видео © Árni F. Sigurðsson / flickr

Также сообщается, что для задержания нарушителей была введена полицейская операция «Перехват». Личности подозреваемых установлены. 22-летний стрелок был задержан. Пострадавших нет. С ним проводят неотложные следственные действия. Оружие направлено на экспертизу. Действия фигуранта квалифицированы как вооруженное хулиганство, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

В четверг, 15 июля, Telegram-канал «Шептун» сообщил, что виновником торжества является некий Магомед Закариев, который стал чемпионом Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017 и 2020 годах. Отец Закариева был чеченским боевиком и погиб в январе 2000 года в боях за Грозный.

Telegram-канал PavlovskyNews сообщил, что стрелок уже извинился за свой поступок. Некий Кирилл Крамаренко на камеру заявил, что искренне раскаивается.