Глава МВД Украины Арсен Аваков сделал достаточно для того, чтобы быть уволенным с поста, сказал украинский

«С точки зрения функционала, безусловно, Аваков давно заслуживал отставки из-за этой пресловутой полицейской реформы — по сути украинцам впарили муляжи американской полиции», — сказал Золотарев.

Причиной отставки Авакова стала статья Путина об Украине — Сергей Михеев © avakov.com/Nikolay Anatskyi

Интервью Золотарева можно прочитать на нашем сайте.

13 июля глава МВД Украины Арсен Аваков после встречи с временным поверенным США Джорджем Кентом подал в отставку, завершив стандартный бланк заявления подписью со словами «Честь имею!» на украинском языке.

Его решение еще должен поддержать украинский парламент. Президент Украины Владимир Зеленский уже предложил кандидатуру Дениса Монастырского на этот пост.

Аваков находился на посту главы МВД почти 7,5 лет, еще со времен постмайданного правительства Арсения Яценюка.