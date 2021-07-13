Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру
Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.
Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.
- Как считаете, с чем связано увольнение Авакова? Могла ли на это повлиять встреча с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом?
— Мы можем только гадать, поскольку еще неделю назад какой-то четкой и однозначной позиции по Авакову не было на Банковой. Известно, что было две группы в окружении президента: одна считала, что Арсену Борисовичу пора уже и честь знать, а другая считала, что накануне достаточно сложной и горячей осени избавляться от него — это шаг рискованный.
Так или иначе, за эту неделю произошло нечто, та соломинка, переломившая спину верблюду. Мы можем только гадать, что это было. Возможно, приезд Кента, возможно, после Берлина осознание того, что придется-таки выполнять Минские соглашения, негатив по отношению к которым у Авакова — общеизвестный факт.
Поэтому понятно, что что-то произошло. Арсен Борисович явно не настолько эмоциональный человек, чтобы в сердцах написать заявление об увольнении. Очевидно, что аргументы были предъявлены очень серьезные.
И это, скорее всего, не пас наверх, как ранее предполагалось, — рассматривался вариант убрать Авакова, переставить его в вице-премьеры или премьер-министры. Но у Авакова было одно принципиальное условие — он должен был сохранить контроль над МВД. Очевидно, что все идет не по этому сценарию.
Я не исключаю, что следом за отставкой Авакова будет еще отставка (генпрокурора Ирины) Венедиктовой, министра юстиции (Дениса) Малюськи, поэтому это многообещающее начало накануне политической осени.
С точки зрения функционала, безусловно, Аваков давно заслуживал отставки из-за этой пресловутой полицейской реформы — по сути украинцам впарили муляжи американской полиции. Безопаснее на улицах украинских городов не стало.
С политической точки зрения я бы, наверное, не рисковал, потому что у команды Зеленского всегда были проблемы с силовыми структурами. А пока Арсен Борисович был министром внутренних дел, пока они были связаны с президентом, риск того, что Владимира Александровича «отмайданят» был нивелирован. А сейчас такие варианты могут рассматриваться, поскольку вряд ли тот человек, который придет на смену Авакову, сумеет обеспечить лояльность всей полицейской структуры.
- Как, по-вашему, увольнение Авакова повлияет на политическую ситуацию в стране?
— Это, безусловно, будет одним из факторов, который будет разогревать ситуацию. Будет работать не на понижение, а на повышение политической температуры.
- Ходят слухи, что на место Авакова могут поставить нынешнего секретаря СНБО Алексея Данилова. Как считаете, такой вариант возможен?
— Приход Данилова на место главы МВД был бы большой системной ошибкой власти, поскольку Данилов для МВД чужой. Чужих в МВД не любят.
Это, конечно, отдельная история, как Аваков добился лояльности полицейского истеблишмента, но он сумел это сделать. А Данилов… Ну, будет сидеть в кресле, будет подписывать бумаги. Но его реальное влияние на положение дел… Скорее, результат для власти может быть обратным желаемому.
Туда, учитывая реалии украинского МВД, должен заходить человек, которого система примет. Если система не примет, он с первого же дня столкнется с сопротивлением и саботажем.
- А есть ли такой человек на горизонте?
— У Авакова было несколько кандидатур из числа его замов. Есть (Александр) Ефименко, один из руководителей МВД (директор Центра инфраструктуры и технологий МВД. — Ред.). Он только в 2017 году восстановился, он из старых кадров, но назвать его в полной мере человеком Авакова у меня язык не повернется.