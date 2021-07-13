Глава МВД Арсен Аваков давно заслуживал отставки, но с политической точки зрения его увольнение – это рискованный шаг для команды президента Украины Владимира Зеленского, считает директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Подписанное им заявление уже опубликовала пресс-служба МВД, однако его отставку еще должна поддержать Верховная Рада.

Аваков занимал должность главы МВД Украины с 27 февраля 2014 года.

- Как считаете, с чем связано увольнение Авакова? Могла ли на это повлиять встреча с временным поверенным в делах США Джорджем Кентом?

— Мы можем только гадать, поскольку еще неделю назад какой-то четкой и однозначной позиции по Авакову не было на Банковой. Известно, что было две группы в окружении президента: одна считала, что Арсену Борисовичу пора уже и честь знать, а другая считала, что накануне достаточно сложной и горячей осени избавляться от него — это шаг рискованный.

Андрей Золотарев: кто он © скриншот с видео "UKRLIFE.TV"

Поэтому понятно, что что-то произошло. Арсен Борисович явно не настолько эмоциональный человек, чтобы в сердцах написать заявление об увольнении. Очевидно, что аргументы были предъявлены очень серьезные.

И это, скорее всего, не пас наверх, как ранее предполагалось, — рассматривался вариант убрать Авакова, переставить его в вице-премьеры или премьер-министры. Но у Авакова было одно принципиальное условие — он должен был сохранить контроль над МВД. Очевидно, что все идет не по этому сценарию.

Я не исключаю, что следом за отставкой Авакова будет еще отставка (генпрокурора Ирины) Венедиктовой, министра юстиции (Дениса) Малюськи, поэтому это многообещающее начало накануне политической осени.

С точки зрения функционала, безусловно, Аваков давно заслуживал отставки из-за этой пресловутой полицейской реформы — по сути украинцам впарили муляжи американской полиции. Безопаснее на улицах украинских городов не стало.

С политической точки зрения я бы, наверное, не рисковал, потому что у команды Зеленского всегда были проблемы с силовыми структурами. А пока Арсен Борисович был министром внутренних дел, пока они были связаны с президентом, риск того, что Владимира Александровича Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com

- Как, по-вашему, увольнение Авакова повлияет на политическую ситуацию в стране?

— Это, безусловно, будет одним из факторов, который будет разогревать ситуацию. Будет работать не на понижение, а на повышение политической температуры.

- Ходят слухи, что на место Авакова могут поставить нынешнего секретаря СНБО Алексея Данилова. Как считаете, такой вариант возможен?

— Приход Данилова на место главы МВД был бы большой системной ошибкой власти, поскольку Данилов для МВД чужой. Чужих в МВД не любят.

Это, конечно, отдельная история, как Аваков добился лояльности полицейского истеблишмента, но он сумел это сделать. А Данилов… Ну, будет сидеть в кресле, будет подписывать бумаги. Но его реальное влияние на положение дел… Скорее, результат для власти может быть обратным желаемому.

Дамоклов меч над Аваковым. Главе МВД обещают отставку © avakov.com

- А есть ли такой человек на горизонте?

— У Авакова было несколько кандидатур из числа его замов. Есть (Александр) Ефименко, один из руководителей МВД (директор Центра инфраструктуры и технологий МВД. — Ред.). Он только в 2017 году восстановился, он из старых кадров, но назвать его в полной мере человеком Авакова у меня язык не повернется.