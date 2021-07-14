Развею миф о том, чтобы стать частью НАТО, надо подписать договор с НАТО о членстве. Это совсем не обязательно, сообщил американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

На грани фола: военный эксперт объяснил, чем именно вступление Украины в НАТО угрожает России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«В конце концов, Украина может подписать военный договор с США или с одной из стран НАТО и, не вступая в НАТО, получить все привилегии. Военный договор с США даст даже больше, чем договор о вступлении в НАТО», — сказал Злобин.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет Альянса на ее территории станет «красной линией» для Москвы и заставит прибегнуть к ответным мерам.

Военный эксперт Александр Жилин заявлял, что в этом случае военные базы НАТО на территории Украины станут приоритетными целями для российских ракет.