Украина может подписать такие договоры о военном сотрудничестве со странами, входящими в Североатлантический альянс, что эти отношения будут гораздо более широкими, стабильными и мощными, чем между членами НАТО, сказал Злобин.
«В конце концов, Украина может подписать военный договор с США или с одной из стран НАТО и, не вступая в НАТО, получить все привилегии. Военный договор с США даст даже больше, чем договор о вступлении в НАТО», — сказал Злобин.
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Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что вступление Украины в НАТО и размещение ракет Альянса на ее территории станет «красной линией» для Москвы и заставит прибегнуть к ответным мерам.
Военный эксперт Александр Жилин заявлял, что в этом случае военные базы НАТО на территории Украины станут приоритетными целями для российских ракет.