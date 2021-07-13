Сначала Галкин опубликовал в своем аккаунте ролик из сети, в котором напомнил соотечественникам о 80-90-х годах. Тогда главным лакомством было печенье с маслом и хлеб с сахаром, все играли в резиночку, спали на кровати с панцирной сеткой, строили окопы в снегу и смотрели мультфильм «Утиные истории».
Ролик вызвал у подписчиков Галкина ностальгию, все стали делиться историями из своего детства. А буквально на следующий день артист поделился видео, где он ныряет в лазурные волны на фоне горного пейзажа.
Подписчики похвалили Галкина за хорошую спортивную форму, хотя заподозрили его в использовании «Фотошопа». Также они выразили зависть из-за условий, в которых артист проводит отпуск.
«Сел на личный самолёт и тютю», «Эта река тоже Ваша, Максим?» «Маркиза Карабаса», «Зависть — порок, негатив возвращается», — стали обсуждать в комментариях.
Ранее СМИ сообщили, что Галкин и Пугачева купили роскошные апартаменты в элитной новостройке площадью 470 квадратных метров. Дом находится на берегу моря в Лимассоле на южном побережье Кипра.