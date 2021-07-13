Юморист Максим Галкин в своем Instagram на днях вспомнил детали повседневной жизни, знакомые всем родившимся в СССР, а вскоре после этого опубликовал видео своего шикарного летнего отдыха

Сначала Галкин опубликовал в своем аккаунте ролик из сети, в котором напомнил соотечественникам о 80-90-х годах. Тогда главным лакомством было печенье с маслом и хлеб с сахаром, все играли в резиночку, спали на кровати с панцирной сеткой, строили окопы в снегу и смотрели мультфильм «Утиные истории».

«Пир во время чумы»: Галкин разгневал фанатов снимками со своего дня рождения © Instagram, maxgalkinru

Подписчики похвалили Галкина за хорошую спортивную форму, хотя заподозрили его в использовании «Фотошопа». Также они выразили зависть из-за условий, в которых артист проводит отпуск.

«Сел на личный самолёт и тютю», «Эта река тоже Ваша, Максим?» «Маркиза Карабаса», «Зависть — порок, негатив возвращается», — стали обсуждать в комментариях.

Ранее СМИ сообщили, что Галкин и Пугачева купили роскошные апартаменты в элитной новостройке площадью 470 квадратных метров. Дом находится на берегу моря в Лимассоле на южном побережье Кипра.