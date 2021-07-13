Верховная Рада в четверг рассмотрит отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Об этом во вторник, 13 июля, сообщило агентство УНН со ссылкой на собственные источники

Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины планирует собрать фракцию «Слуга народа», чтобы обсудить вопрос увольнения министра.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины © avakov.com

Официального подтверждения информации об увольнении главы МВД пока нет.

Накануне министр проводил встречу с новым временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом, а также опубликовал фотографию из Ровно, где он принял участие в открытии пожарно-спасательной части.