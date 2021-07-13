Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины планирует собрать фракцию «Слуга народа», чтобы обсудить вопрос увольнения министра.
Как сообщает источник Telegram-канала «Шептун», Аваков уже написал заявление на увольнение.
Официального подтверждения информации об увольнении главы МВД пока нет.
Накануне министр проводил встречу с новым временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом, а также опубликовал фотографию из Ровно, где он принял участие в открытии пожарно-спасательной части.