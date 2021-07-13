Ранее СМИ сообщали о том, что президент Украины планирует собрать фракцию «Слуга народа», чтобы обсудить вопрос увольнения министра.

Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины
Аваков против всех. Как будут устранять главу МВД из власти Украины
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Как сообщает источник Telegram-канала «Шептун», Аваков уже написал заявление на увольнение.

Официального подтверждения информации об увольнении главы МВД пока нет.

Накануне министр проводил встречу с новым временным поверенным в делах США на Украине Джорджем Кентом, а также опубликовал фотографию из Ровно, где он принял участие в открытии пожарно-спасательной части.