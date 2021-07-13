К зрителю, который завернулся в черно-красный флаг, подошли несколько охранников и попытались увести его. После того как журналистка ТСН несколько раз задала им вопрос: «А что не так с парнем?», охранники передумали. Мужчина рассказал, что пришел на одиночный пикет, а флаг УПА он использовал якобы для мирного протеста против выступления российского певца.
«Возможно, я один тут такой. Наша власть не должна такого допускать», — отметил он.
В сюжете отметили, что Меладзе не был запрещен въезд в Украину после 2014 года, однако певец никогда не высказывался по политическим вопросам.
Одесский националист Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал на улице человека, написал в Facebook, что приезд Меладзе в Киев является элементом гибридной войны, которую Украина проигрывает.
В пресс-службе Atlas Weekend заявили, что ищут охранника, причастного к данному инциденту. При этом организаторы фестиваля «Бандерштадт» сообщили в Facebook, что ищут украинца с флагом, чтобы подарить ему абонемент.
7 июля Меладзе приехал в Киев. Шоумен появился на съемках нового украинского вокального проекта «Поют все!». Также Меладзе выступил на Atlas Weekend, который продолжался до 11 июля на ВДНХ.
* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ