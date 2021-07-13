Охрана музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве пыталась вывести с концерта российского певца Валерия Меладзе мужчину, который пришел с флагом Украинской повстанческой армии (УПА)*. После скандала бандеровца решили взять под защиту организаторы фестиваля «Бандерштадт». Об этом 13 июля говорится в сюжете ТСН

К зрителю, который завернулся в черно-красный флаг, подошли несколько охранников и попытались увести его. После того как журналистка ТСН несколько раз задала им вопрос: «А что не так с парнем?», охранники передумали. Мужчина рассказал, что пришел на одиночный пикет, а флаг УПА он использовал якобы для мирного протеста против выступления российского певца.

«Возможно, я один тут такой. Наша власть не должна такого допускать», — отметил он.

В сюжете отметили, что Меладзе не был запрещен въезд в Украину после 2014 года, однако певец никогда не высказывался по политическим вопросам.

«Встречали как родного»: Меладзе произвел фурор на Atlas Weekend в Киеве © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал на улице человека, написал в Facebook, что приезд Меладзе в Киев является элементом гибридной войны, которую Украина проигрывает.

В пресс-службе Atlas Weekend заявили, что ищут охранника, причастного к данному инциденту. При этом организаторы фестиваля «Бандерштадт» сообщили в Facebook, что ищут украинца с флагом, чтобы подарить ему абонемент.

7 июля Меладзе приехал в Киев. Шоумен появился на съемках нового украинского вокального проекта «Поют все!». Также Меладзе выступил на Atlas Weekend, который продолжался до 11 июля на ВДНХ.

* Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ