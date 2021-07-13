Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) добавило предупреждение в информационный бюллетень по вакцине против COVID-19 Janssen (Johnson & Johnson), передает Reuters 13 июля

«Есть проблемы»: Минздрав не знает, когда Украина получит новую вакцину © zik.ua бюллетене есть предупреждение о повышенном риске редкого неврологического расстройства в течение шести недель после прививки.

FDA классифицировало шансы получить синдром Гийена-Барре (СГБ) после вакцинации как «очень низкие». Тем не менее, отмечается, что получателям вакцины J&J следует обращаться за медицинской помощью, если у них есть симптомы, включая слабость или покалывание, затруднения при ходьбе или затруднения с движением мышц лица.

Около 12,8 миллиона человек получили однодозовую вакцину Janssen в США. FDA сообщило, что 100 предварительных отчетов о СГБ у реципиентов вакцины включают 95 серьезных случаев, потребовавших госпитализации, и один отчет о смерти.

В заявлении Johnson & Johnson говорится, что они обсуждали с регулирующими органами случаи СГБ и пришли к выводу, что число зарегистрированных случаев превышает фоновый уровень лишь на небольшую степень.

СГБ — это редкое неврологическое заболевание, при котором иммунная система организма атакует защитное покрытие нервных волокон. В большинстве случаев возникает бактериальная или вирусная инфекция. Большинство людей полностью выздоравливают от СГБ.

На прошлой неделе европейские регулирующие органы рекомендовали аналогичное предупреждение для вакцины AstraZeneca, которая основана на той же технологии, что и Janssen. Обе вакцины одобрены для применения на Украине.