Москва не ждет от Вашингтона каких-либо услуг, однако настаивает на уважении для поддержания конструктивного диалога. Об этом посол России в США Анатолий Антонов заявил на встрече с русскоговорящими студентами Middlebury Institute of International Studies at Monterey, его слова 13 июля приводятся на странице дипмиссии в Facebook

Россия предложила США пути улучшения отношений - Антонов © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Он подчеркнул, что опасности и проблемы, с которыми сталкиваются Россия и США, требуют сотрудничества в «турбулентной глобальной обстановке», и российская сторона готова к такой работе.

Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться.

Конечно же, для нас неприемлема точка зрения, которой придерживается кое-кто в Вашингтоне, что нашу страну можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, когда она не может быть чем-то полезна для интересов Америки.

Посол добавил, что за последние годы накопилось множество проблем, которые нельзя решить одним рывком, однако возможности для позитивной динамики существуют. Она будет достигнута, когда придет понимание целесообразности восстановления двусторонних контактов по ключевым вопросам.

Ранее сообщалось, что Москва направила американским властям ряд предложений о встречах и диалоге. Антонов обратился в различные организации США, чтобы встретиться с руководством тех или иных структур, обсудить, что две страны должны сделать вместе для реализации «позитивного настроя» после саммита глав государств.