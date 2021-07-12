Для Украины важно, чтобы следующее Федеральное правительство ФРГ поддерживало Киев в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности и способствовало единству ЕС по европейской интеграции и членству Украины в НАТО, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с кандидатом на пост канцлера Германии Армином Лашетом 12 июля

Зеленский заявил о необходимости активизировать нормандский и минский форматы, а также переговоры о якобы угрозе энергетической безопасности ЕС из-за ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», однако Лашет дал понять, что у Берлина есть встречные требования.

«Украина является важным партнером в нашем непосредственном европейском соседстве. Мы ценим четкую ориентацию на Европу и очень заинтересованы в геополитической стабильности, суверенитете и модернизации Украины. Вот почему мы поддерживаем усилия Украины по реформированию», — сказал Лашет.

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Встреча прошла в представительстве федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Берлине.

60-летний Лашет является председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) и выступит единым кандидатом в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября.

Представляющая ныне ХДС/ХСС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии 15 лет, покидает большую политику после выборов.