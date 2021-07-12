Зеленский заявил о необходимости активизировать нормандский и минский форматы, а также переговоры о якобы угрозе энергетической безопасности ЕС из-за ввода в эксплуатацию «Северного потока-2», однако Лашет дал понять, что у Берлина есть встречные требования.
«Украина является важным партнером в нашем непосредственном европейском соседстве. Мы ценим четкую ориентацию на Европу и очень заинтересованы в геополитической стабильности, суверенитете и модернизации Украины. Вот почему мы поддерживаем усилия Украины по реформированию», — сказал Лашет.
При этом он подчеркнул, что Украине необходимо постоянно придерживаться режима прекращения огня в Донбассе и вернуться к соблюдению принципа нерушимости границ.
Встреча прошла в представительстве федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Берлине.
60-летний Лашет является председателем партии Христианско-демократический союз (ХДС) и выступит единым кандидатом в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС. Выборы в бундестаг состоятся 26 сентября.
Представляющая ныне ХДС/ХСС Ангела Меркель, которая возглавляет правительство Германии 15 лет, покидает большую политику после выборов.