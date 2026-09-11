https://ukraina.ru/20260911/v-rynok--za-500-dney-istoriya-odnoy-programmy-1083113845.html

В рынок – за "500 дней". История одной программы

В рынок – за "500 дней". История одной программы - 11.09.2026 Украина.ру

В рынок – за "500 дней". История одной программы

11 сентября 1990 года Верховный Совет РСФСР одобрил программу перехода к рыночным отношениям, известную как Программа "500 дней". Программа эта могла родиться только в той катастрофической ситуации, в которой оказался Советский Союз после пяти лет хаотических реформ Михаила Горбачёва и только в условиях наивной веры в том, что "рыночек порешает"

2026-09-11T07:57

2026-09-11T07:57

2026-09-11T07:57

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Взяв на ускорение социально-экономического развития и пообещав народу круто повернуть экономику "лицом к человеку", Горбачёв поручил разработать план XII пятилетки (1986-1990). Он вызывал аналогии с довоенными пятилетками – с обширной строительной программой, своеобразный план "второй индустриализации". План был одобрен XXVII съездом КПСС и после утверждения Верховным Советом СССР стал законом.Однако уже на старте с "ускорением" дело не пошло. В связи с падением цен на нефть осенью 1985 года валютная выручка СССР сократилась сразу на две трети. На это накладывались затраты на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, позже – землетрясения в Армении, увеличение капиталовложений в машиностроение, потери бюджета из-за снижения торговли алкоголем. Нехватка валюты привела к сокращению закупок товаров народного потребления за рубежом.Курс на ускорение был сорван, поэтому было решено перейти к перестройке экономической системы СССР. Перестройка была частичным возвратом к принципам косыгинской реформы 1965-го, усилению роли прибыли в условиях планового хозяйства. В итоге Горбачёв и его окружение пришли к осознанию того, что единственным путем исправления ситуации в экономике является переход к рыночным отношениям.В июне 1987 года был принят закон "О государственном предприятии", вводивший принципы хозрасчета и самофинансирования. Предприятия получили больше самостоятельности, но сохранили госзаказ и жесткое регулирование цен, что, наряду с ослаблением монополии внешней торговли, нарушило товарно-денежный баланс в СССР.А в мае 1988 года появился закон "О кооперации". Кооперативы превратились в главный канал перевода безналичных денег в наличные, что заставило правительство СССР резко увеличить денежную эмиссию. До этого миллиарды безналичных рублей на счетах госпредприятий существовали только для взаиморасчетов, теперь же огромная денежная масса раздавила товарную. Менее чем за год опустели полки в магазинах и на складах.Государство не торопилось отказываться от монополии на управление экономикой. В связи с этим была сделана попытка найти золотую середину – провозглашен переход к модели "регулируемого рынка". Реализовать этот подход был призван академик-экономист Леонид Абалкин, который 17 июля 1989 года был назначен заместителем председателя Совета Министров СССР.Абалкин пригласил на должность заведующего сводным экономическим отделом государственной комиссии Совмина СССР по экономической реформе своего бывшего студента в Институте народного хозяйства им. Плеханова, уроженца Львова Григория Явлинского*. В 1986 году Явлинский вместе с коллегами подготовил проект закона о государственном предприятии, отвергнутый как "слишком либеральный".Явлинский начал с энтузиазмом изучать опыт польских реформ Лешека Бальцеровича. К написанию программы реформ он привлёк завсектором Научного центра автоматизации, аналитических исследований и разработок по ценообразованию при НИИ Госкомцен СССР Алексея Михайлова и научного сотрудника Института экономики АН СССР Михаила Задорнова.Весной 1990 года программа Явлинского, Михайлова и Задорнова была готова, авторы назвали её "400 дней доверия". Фактически это была не программа, а "концепция ускоренного перевода экономики СССР на рыночные начала".Дискуссия относительно будущих рыночных реформ шла на уровне председателя Совмина СССР Николая Рыжкова, его заместителя Леонида Абалкина и академика Станислава Шаталина, члена Президентского совета и ключевого экономического советника Горбачёва. Явлинский, заручившись положительными рецензиями на свою программу от американских и европейских экономистов, попытался заинтересовать ею окружение Бориса Ельцина. Тот в конце мая 1990-го был избран председателем Верховного Совета РСФСР, и ему нужна была хоть какая-то экономическая программа.Ксерокопия программы без ведома авторов попала на стол председателю Экономического совета России Михаилу Бочарову. По его команде к четыремстам дням были добавлены для ровного счета еще сто, четыре буквы СССР везде заменены на пять – РСФСР... И вскоре уже Ельцин в беседе с журналистами начал рассуждать о программе "500 дней".Явлинскому удалось попасть к Ельцину и объяснить, кто является настоящим автором программы. Совмин РСФСР возглавил бывший зампред союзного Совмина Иван Силаев, а Явлинский в 14 июля 1990 года стал его заместителем и председателем Комиссии по экономической реформе. Михайлов и Задорнов стали членами Комиссии по реформе в ранге замминистра.Явлинский считал, что рыночные реформы можно было реализовать лишь в масштабах всего Советского Союза, а не одной республики. Он убеждал российского лидера принять предложение Горбачёва о совместной разработке программы перехода к рынку.В конце июля 1990 года Горбачёв, Ельцин и два премьера – Николай Рыжков и Иван Силаев – подписали союзно-российское соглашение о создании общей экономической программы. 2 августа 1990-го Горбачев подписал распоряжение "О подготовке концепции союзного перехода на рыночную экономику как основы Союзного договора", согласно которому образовывалась рабочая группа. Руководителями группы были Шаталин и Явлинский.Союзный премьер Рыжков оказывался как бы ни при чем, хотя ещё 4 июня Верховный Совет обязал совмин СССР представить к 1 сентября программу перехода к рынку. Ответственным за это был Абалкин, который вошёл и в комиссию Шаталина-Явлинского, однако реально возникла конкуренция двух программ.4 сентября Горбачёв на совещании в Кремле заслушал авторов обеих программ, что вылилось в полемику. По итогам совещания Горбачёв поручил академику Абелу Аганбегяну (не входил ни в одну из групп) собрать разработчиков обеих программ и сделать общий документ.10 сентября парламент РСФСР сепаратно начал обсуждение программы Шаталина-Явлинского, а 11 сентября 1990 года утвердил Программу "500 дней" и направил её своим союзным коллегам.Это был весьма странный документ. Хотя основной тезис программы гласил, что все беды советской экономики – результат планирования, сама она была планом последовательных экономических преобразований буквально день за днём.В первые 100 дней предполагалось введение соответствующего законодательства, приватизация жилья, торговли, общепита, малых и средних предприятий, бытового обслуживания, перевод всех предприятий страны в форму акционерных обществ. На втором этапе – либерализция цен, третий этап – конвертация рубля и запуск финансового рынка. На четвёртом этапе наступала стабилизация, обеспечивающая долговременный экономический рост.Таким образом, путь, который Запад прошёл более чем за пять столетий, России предлагалось пройти за 500 дней**. При этом рыночные реформы предполагалось реализовывать частично методами "военного коммунизма". Так, проблема сокращения денежной массы должна была решаться за счет введения натурального обмена между предприятиями.10-11 сентября 1990 года шла сессия Верховного Совета СССР. Вечером 10 сентября премьер Рыжков направил в союзный парламент свою программу реформ. Верховный Совет СССР 17 сентября поручил – невозможно было понять, кому – доработку программного документа до середины октября. 9 октября Верховный Совет РСФСР принял постановление, что "500 дней" – это единственный путь спасения страны, и если союзные власти не поддержат, то Россия будет реализовывать её самостоятельно (программа, напомним, была общесоюзной).19 октября 1990 года утомлённый войной программ Верховный Совет СССР одобрил "Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике" – документ, подготовленный академиком Аганбегяном, в основе которого лежали всё те же "500 дней". Правда, за два дня до этого Явлинский подал в отставку с поста вице-премьера.К тому времени программа "500 дней" превратилась в сугубо политическое орудие Ельцина, а союзная программа имела откровенно имитационное значение. Самый популярный в то время реформатор попросту открестился от любой ответственности за происходящее.* Как тогда шутили – рыночная экономика от А, до Я. – Ред.** Лучше всего сказал позже о её реалистичности нобелевский лауреат по экономике Дуглас Норт:"Я ошибся. Раньше я думал, что достаточно создать свободный рынок, и процветание наступит автоматически. Теперь я понимаю, что без эффективных государственных и общественных институтов рынок превращается в хаос". – Ред.

https://ukraina.ru/20250311/1044240786.html

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https://ukraina.ru/20260824/ukraina-protiv-rossii-pochemu-kommunisty-i-natsionalisty-golosovali-za-nezavisimost-i-korni-svo-1082751335.html

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