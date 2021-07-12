Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков опять похвастался новым спортивным рекордом — уже второй день подряд — и предупредил критику за русский язык. Он написал об этом на своей странице в Facebook 11 июля

Издевательства над женщинами в украинской армии: Разумков присоединился к критикам Зеленского © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Новый рекорд-2! На этот раз средняя скорость чуть более 22 км/ч на расстоянии в 50 км! P.S. Вчера была горячая дискуссия по электровелосипеду, которую он не выдержал и "откинул" колеса, вернее одно (спустило). Поэтому сегодня проехался на другом», — написал Разумков.

В качестве доказательства политик выложил скрин с экрана мобильного телефона.

Кроме того, Разумков обратил внимание на русский язык, который он использует на своем телефоне, таким образом опередив комментарии тех, кто мог бы упрекнуть спикера в неиспользовании украинского языка.

«Что касаемо языка в приложении, я думаю, это уже мое личное дело, заранее благодарен за понимание!» — заявил спикер ВР.

Днем ранее Разумков похвастался первым спортивным рекордом — в течение пяти часов он преодолел на велосипеде расстояние в 100 км.