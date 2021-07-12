Так, глава парламента за два часа проехал 50 километров со средней скоростью более 22 км/час.
«Новый рекорд-2! На этот раз средняя скорость чуть более 22 км/ч на расстоянии в 50 км! P.S. Вчера была горячая дискуссия по электровелосипеду, которую он не выдержал и "откинул" колеса, вернее одно (спустило). Поэтому сегодня проехался на другом», — написал Разумков.
В качестве доказательства политик выложил скрин с экрана мобильного телефона.
Кроме того, Разумков обратил внимание на русский язык, который он использует на своем телефоне, таким образом опередив комментарии тех, кто мог бы упрекнуть спикера в неиспользовании украинского языка.
«Что касаемо языка в приложении, я думаю, это уже мое личное дело, заранее благодарен за понимание!» — заявил спикер ВР.
Днем ранее Разумков похвастался первым спортивным рекордом — в течение пяти часов он преодолел на велосипеде расстояние в 100 км.