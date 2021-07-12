В воскресенье, 11 июля, в Киеве в рамках проводов украинской сборной на Олимпийские игры – 2020, которые пройдут в Токио, представили новую олимпийскую форму. Об этом Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины сообщил в Twitter

Форма и есть содержание. Футбол здесь ни при чем © Facebook, Андрей Павелко

Форма выполнена в традиционных сине-желтых цветах пастельных оттенков, которые символизируют надежду и веру. Изготовлена экипировка из легких тканей, с учетом климатических условий Токио.

Каждый спортсмен получит по 50 единиц формы.

Традиционно компания-производитель сама предоставила экипировку, и ни государство, ни НОК ничего не потратили на ее изготовление. К разработке формы присоединились и сами спортсмены вместе с Комиссией атлетов НОК.

💙🎌💛Довгоочікувана презентація Олімпійської форми збірної України у Токіо.@Tokyo2020jp pic.twitter.com/R1WII20Tie — НОК України (@OlympicUA) July 11, 2021

Украину на Олимпиаде в Токио представят 158 спортсменов. Игры в Японии пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее украинская сборная по футболу представила форму, в которой выступила на Евро-2020. Она вызвала споры из-за своего дизайна: на груди была помещена карта Украины с Крымом в составе, а на воротнике были написаны националистические лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!». Впоследствии по решению УЕФА лозунг «Героям слава!» был убран с формы из-за его политического подтекста.