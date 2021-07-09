Президентская неприкосновенность не позволяет временной следственной комиссии вызвать главу государства Владимира Зеленского, чтобы заслушать информацию о задержанных в Белоруссии членах «ЧВК Вагнера». Об этом 9 июля заявила глава ВСК, депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая в комментарии «Цензор.нет»

«Порошенко заявил, что придет, если на комиссии даст показания и Зеленский. Согласно действующему законодательству, мы не имеем права вызывать президента. Он является неприкосновенным лицом. Здесь дело не в фамилиях. Если бы президентом сейчас был Петр Алексеевич, мы тоже не могли бы его вызвать на ВСК. Простите, это же не "стадион, так стадион", не дебаты», — заявила Безуглая.

Украинские националисты потребовали отставки Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Безуглая заявила, что если Порошенко придет и подтвердит под протокол, что эта операция была, его слова станут отправной точкой для расследования.

Верховная Рада 19 мая создала ВСК по вопросам возможных преступлений представителей государственной власти, провалив перед этим создание комиссии, которая занималась бы только вопросом «вагнеровцев».

В июле в Белоруссии задержали около 30 человек, якобы членов «группы Вагнера». Украина отправила запрос на их экстрадицию, но Минск решил выдать их Москве. Сразу после этого появилась информация, что это была операция спецслужб.

Отмечалось, что Украина намеревалась авиарейсом из Минска в Стамбул доставить их на работу в Южную Америку. Предполагается, что самолет мог бы сесть в Киеве, а наемников бы арестовала украинская сторона. ГБР завело несколько дел по факту срыва возможной операции по «вагнеровцам».