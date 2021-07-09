Из-за жары квартиры украинцев за день нагреваются так, что ночью в них становится трудно спать. Медики дали несколько простых советов, как улучшить свой сон в период высоких температур, передает РБК 8 июля

Опять +35: Россию, Украину и Белоруссию накрыла аномальная жара © pixabay советуют, чтобы быстро уснуть вечером, положить простынь и наволочку в пакет и поместить в морозилку на 10-15 минут. Так же можно охладить пижаму. В качестве материала для постельного белья и одежды для сна рекомендуется выбирать хлопок, так как он обеспечивает вентиляцию воздуха.

Кроме того, можно использовать грелку наоборот — налить в нее ледяную воду и положить в постель. Вместо грелки можно наполнить водой бутылки и разложить их по периметру постели, предварительно охладив в морозилке.

Также можно поставить у кровати распылитель с холодной водой и периодически освежать лицо, руки, заднюю часть шеи и под коленями.

Врачи настоятельно рекомендуют в течение дня пить достаточно жидкости, а перед сном — воздержаться. При этом за 30-50 минут до отхода ко сну можно выпить чашку горячего чая или съесть что-то острое — это повысит потоотделение, а вместе с потом выйдет и лишнее тепло.

Однако спортом вечером лучше не заниматься — следует оставить тренировки на утро.

Если от жары и духоты ноет голова, стоит перед сном сделать холодный компресс на лоб и постараться с ним уснуть. Также можно перед сном принять прохладный, но не холодный душ, чтобы тело не реагировало на резкое изменение температуры.

Перед сном можно нанести на лицо и тело охлаждающий крем или гель с алоэ вера.

На этой неделе на Украине жара усилится, а в выходные столбики термометров пересекут отметку +35 градусов.