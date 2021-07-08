Сообщается, что неделю назад у 64-летней Догилевой поднялась температура, она заподозрила коронавирус. В дальнейшем диагноз подтвердился.
Актриса стала принимать противовирусные препараты, но ее самочувствие ухудшалось, ее госпитализировали. В больнице у Догилевой диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение легких на 30%.
«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», — рассказала она.
Ранее в Москве от осложнений коронавируса скончался режиссер Владимир Меньшов.
Татьяна Догилева - советская и российская актриса, народная артистка РФ (2000), телеведущая и режиссер. Родилась в 1957 году. Играла в Ленкоме, Театре им. Ермоловой и других театрах. Прославилась ролями в фильмах «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Афганский излом». В 2021 году Догилева сыграла яркую роль в сериале «Вампиры средней полосы».