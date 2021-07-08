Актриса Татьяна Догилева, у которой неделю назад выявили коронавирус, попала в больницу из-за ухудшения состояния. Об этом 8 июля сообщает Lenta.ru

Врач объяснил, почему певица МакSим не может сама выйти из комы © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актриса стала принимать противовирусные препараты, но ее самочувствие ухудшалось, ее госпитализировали. В больнице у Догилевой диагностировали двустороннюю пневмонию и поражение легких на 30%.

«Сейчас в больнице, обнаружили небольшую ковидную пневмонию. Но поражение у меня небольшое, и врачи меня очень хорошо лечат. Я здесь второй день», — рассказала она.

Ранее в Москве от осложнений коронавируса скончался режиссер Владимир Меньшов.

Татьяна Догилева - советская и российская актриса, народная артистка РФ (2000), телеведущая и режиссер. Родилась в 1957 году. Играла в Ленкоме, Театре им. Ермоловой и других театрах. Прославилась ролями в фильмах «Покровские ворота», «Блондинка за углом», «Афганский излом». В 2021 году Догилева сыграла яркую роль в сериале «Вампиры средней полосы».