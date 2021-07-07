Кабинет министров Украины 7 июля одобрил выделение средств для приобретения ледокола, сообщила пресс служба Министерства образования и науки страны

Как отмечается, на Украине с 2001 года нет собственного судна для полярных исследований.

Как утверждается, судно нужно для того, чтобы возить украинских исследователей в Антарктиду на исследовательскую станцию ​​«Академик Вернадский» — якобы доставка ученых иностранными судами «нерентабельна» и проще купить собственный ледокол.

Как рассказал директор украинского Национального антарктического научного центра Евгений Дикий, переговоры о покупке судна ведутся с Великобританией.

Речь идет о бывшем флагмане Британской антарктической службы «Джеймс Кларк Росс». Устаревшее судно, которое обойдется примерно в $5 млн без учета затрат на эксплуатацию, еще пригодно к эксплуатации лет 20-25, считают украинские ученые.

Между тем в Минобрнауки проговорились, что судно будет работать также в других регионах, в частности в Арктике.

Как известно, в свете обнаружения большого количества полезных ископаемых, в частности, углеводородов, арктический регион стал местом конкуренции мировых держав.

Яков Кедми рассказал, как американцы сели в лужу, пытаясь догнать Россию в Арктике © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Между тем лидером в арктическом регионе была и остается Россия, единственная страна, имеющая мощный флот ледоколов и профильные судоверфи, производящие такие суда.

Это сильно нервирует США. В частности, госсекретарь Энтони Блинкен в мае заявил, что Россия якобы занимается милитаризацией региона и выдвигает «незаконные морские претензии».

Он же немногим ранее предсказывал возникновение нового театра конфликта с Россией в Арктике. Теперь нельзя исключать, что Запад намерен использовать украинцев и на севере РФ — ледокол-то уже скоро купят.