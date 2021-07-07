«Вместо уважаемой международной площадки мы видим подобие майдана, где верховодит агрессивная толпа, игнорирующая законы. Именно так выглядела ПА ОБСЕ, когда абсолютным меньшинством участников, в нарушение регламента, была принята антироссийская резолюция», — заявила Панина.
Ранее глава делегации России в ОБСЕ Петр Толстой покинул заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием решений касательно России и Белоруссии при недостаточном количестве голосов.
По его словам, «по большому счету» Россия платит «деньги, чтобы присутствовать в абсолютно омерзительной русофобской вакханалии».