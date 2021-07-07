Парламентская ассамблея ОБСЕ из-за хулиганских выходок становится подобием Майдана. Об этом 7 июля в комментарии РИА Новости сказала член комитета по международным делам Госдумы Елена Панина

«Вместо уважаемой международной площадки мы видим подобие майдана, где верховодит агрессивная толпа, игнорирующая законы. Именно так выглядела ПА ОБСЕ, когда абсолютным меньшинством участников, в нарушение регламента, была принята антироссийская резолюция», — заявила Панина.

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла резолюции против Москвы и Минска © Facebook, Никита Потураев Петр Толстой покинул заседание парламентской ассамблеи ОБСЕ в знак несогласия с принятием решений касательно России и Белоруссии при недостаточном количестве голосов.

По его словам, «по большому счету» Россия платит «деньги, чтобы присутствовать в абсолютно омерзительной русофобской вакханалии».