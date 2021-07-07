«Мы пристально следим за происходящим в Афганистане, где обстановка имеет тенденцию к стремительному ухудшению, в том числе в контексте поспешного вывода американских и других натовских войск» — сказал министр.
Он отметил, что российский президент Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан»*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний властей США до 11 сентября вывести все войска из этой страны.
В 2020 году Вашингтон и представители «Талибана» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ