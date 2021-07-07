Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с лаосским коллегой заявил о стремительном ухудшении ситуации в Афганистане, передает 7 июля РИА Новости

Афганистан уже не нужен США: следующая в очереди – Украина © Master Sgt. Alejandro Licea / Перейти в фотобанк

Он отметил, что российский президент Владимир Путин на днях провел телефонные переговоры с лидерами Таджикистана и Узбекистана, а также находится в контакте с главами других республик Центральной Азии.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками радикального движения «Талибан»*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность растет на фоне обещаний властей США до 11 сентября вывести все войска из этой страны.

В 2020 году Вашингтон и представители «Талибана» подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ