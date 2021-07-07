На Украине есть два направления в сельском хозяйстве, развитие которых способно качественно поднять экономику страны. Об этом 7 июля рассказал политолог Станислав Белковский, передает lenta.ru

Аваков предупредил об опасности легализации марихуаны на Украине © CC0, Pixabay

«Это не только привычная нам марихуана для использования в медицинских и рекреационных целях, но и продукт для производства продуктов питания, одежды и многих других товаров», — пояснил политолог.

Белковский подчеркнул, что у Украины есть огромный ресурс для того, чтобы в перспективе превратиться в крупную сельскохозяйственную державу. С этой целью, пояснил он, на законодательном уроне был снят мораторий на продажу земли.

В июне на Украине вступил в силу закон об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения. Согласно документу, с 2024 года возможность приобретать земли появится и у юридических лиц. При этом иностранцам и лицам без гражданства запрещено покупать землю и доли в компаниях, которые приобретают наделы.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, закон о продаже земли позволит получить помощь от Международного валютного фонда. Несмотря на это, большинство граждан страны выступают против открытия земельного рынка. Они опасаются, что после этого землю начнут скупать олигархи и иностранцы.