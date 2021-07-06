Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Франция и Германия несут моральную ответственность за то, что Крым стал российским и продолжается война в Донбассе. Об этом 6 июля он заявил в интервью «Forbes»

Он отметил, что международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция.

«В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — заявил Данилов.

Повод для злорадства. Украинские политики радуются наводнению в Крыму © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.