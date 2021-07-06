Он отметил, что международные партнеры упрекают Украину в том, что в стране не преодолевается коррупция.
«В других странах тоже есть коррупция. Французы, например, в 2008 году занимались переговорами между Грузией и Россией, и в результате грузины потеряли часть территории, а французы получили заказ на "Мистрали" от России. Не знаю, получили ли они что-то за часть Донецкой и Луганской областей и Крым, но моральная ответственность есть», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО также отметил, что когда встречается в закрытом режиме с немецкими и французскими представителями в Киеве, он им об этом говорит. В то же время, по его словам, «в последнее время Германия изменила свой тон».
Украина считает Крым своей территорией и надеется на возвращение полуострова.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта велись в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.