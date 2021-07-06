«С полной ответственностью заявляю, что Олег Ширяев на момент совершения преступления в Харькове находился в Киеве. И об этом знают сотрудники СБУ и ДСР (Департамент стратегических расследований. — Ред.) Нацполиции… Сегодня идет системное давление и дискредитация нашего движения и в целом оппозиции. Они всячески пытаются сломить нас, обвиняя в совершении тяжких преступлений», — заявил Кива.
При этом депутат отметил, что, согласно имеющейся информации, пострадавший причастен к правонарушениям националистических организаций. Поэтому Кива предложил правоохранителям «искать проблему среди своих».
Накануне Олега Ширяева задержали в центре Харькова. Он был задержан по делу Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой.