Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива назвал задержание регионального руководителя Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом «Патриоты - За жизнь» Олега Ширяева частью системного давления на организацию и оппозицию в целом. Об этом 6 июля он написал в своем Telegram

«С полной ответственностью заявляю, что Олег Ширяев на момент совершения преступления в Харькове находился в Киеве. И об этом знают сотрудники СБУ и ДСР (Департамент стратегических расследований. — Ред.) Нацполиции… Сегодня идет системное давление и дискредитация нашего движения и в целом оппозиции. Они всячески пытаются сломить нас, обвиняя в совершении тяжких преступлений», — заявил Кива.

Кива раскрыл план окончательного развала Украины © Facebook/Илья Кива

Накануне Олега Ширяева задержали в центре Харькова. Он был задержан по делу Мошенского, в которого стреляли 30 июня на улице Родниковой.