Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное дело по факту возможной халатности премьера Дениса Шмыгаля и членов Кабмина при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы госуправления. Об этом 5 июля сообщили «Украинские новости» со ссылкой на Офис генпрокурора

Рабинович заявил, что власти Украины «пилят» фонд борьбы с COVID-19 © Facebook, Официальная страница партии "Оппозиционная платформа - За життя" отметили, что дело открыли 2 июля по решению Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСК).

Согласно решению ВАКС, 25 мая в НАБУ поступило заявление, в котором истец заявил о совершении премьер-министром и членами правительства уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) УК.

Речь идет о выделении из фонда борьбы с COVID-19 средств на другие сферы государственного управления, вопреки требованиям закона.

После того, как НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное дело, заявитель подал жалобу на бюро в суд, которая была частично удовлетворена.

Ранее сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власти «пилят» «ковидный» фонд, которым распоряжаются лично президент Украины Владимир Зеленский и Шмыгаль. Депутат подчеркнул, что больше никто не имеет доступа к этим средствам, то есть парламент не имеет возможности отслеживать расходование этих денег.