Украинский певец Melovin поцеловался с девушкой и парнем на сцене в ходе музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, который начался 5 июля и продлится до конца недели. Об этом сообщил Telegram-канал «Киев Сейчас»

Забытый всеми певец обвинил Пугачеву в крахе своей карьеры © Игорь Наджиев/Инстаграм / Игорь Наджиев/Инстаграм / Перейти в фотобанк

«Мы — сильный народ. Мы не боимся двигаться вперед, чувствовать ритм времени и идти в ногу с другими демократическими странами. Но… мой официальный каминг-аут, который состоялся со сцены, был вырезан из прямого эфира М1. Мое видео до сих пор не загружают на YouTube. И все потому, что я показал свою сущность. Для меня не имеет значения цвет, вера или пол, ведь любить нужно человека, тело, душу… И в это же время такая любовь не признается кем-то блокируется и просто не выпускается в эфир. Неужели борьба за свои права и свободы должна иметь цензуру? Если нет, то я безусловно поддерживаю вас. А если да, то я не уверен, что хочу существовать в таком будущем Украины», — возмутился артист.

Ранее, до начала выступления на фестивале, он заявлял, что 5 июля начнется новая эра, поскольку он отмечает пятилетие своей карьеры.