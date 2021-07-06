Украинская певица Оля Полякова отреагировала на оскорбления со стороны российского коллеги Валерия Меладзе, который в интервью Ксении Собчак назвал ее фриком. Свой ответ украинская суперзвезда разместила у себя в Instagram 5 июля

Как Сергей Зверев: Меладзе пожаловался Собчак на известную украинскую певицу © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Сергей Зверев». Таким образом Валерий Меладзе отреагировал на обвинения в домогательствах, которые его брат, продюсер Константин Меладз, получил от украинской певицы Ани Лорак и позднее от Поляковой. Впоследствии Лорак дезавуировала свое заявление.

«Член партии "Единая Россия" Валерий Меладзе в интервью Собчак назвал меня не исполнителем, а фриком в купальнике и в короне. Пришлось надеть купальник, а корону снять, чтобы задать ему несколько вопросов», — написала Полякова.

В прикрепленном к публикации пятиминутном видено она заявила, что артист решил унизить ее, чтобы не отвечать на вопросы о возможных домогательствах брата-продюсера, поэтому певица решила задать их сама. Так, она спросила, сильно ли надавили на Лорак после ее заявления о домогательствах со стороны Константина Меладзе.

«Сильно подгорело в вашей тусовочке после слов Каролины, что бедняжка отказалась от всех своих слов и еще виноватой осталась?» — поинтересовалась Полякова.

Также она попросила Меладзе прояснить позицию по поводу Крыма и Донбасса.

«Когда мы услышим от благородного грузина, приехавшего в Украину выступать перед украинцами, хоть что-нибудь об аннексии Крыма и агрессии России на Донбассе? Вас это никак не шокирует? Все нормально? Вы как-то давно очень размыто сказали, что кто-то разжег этот конфликт. А можно узнать, кто? Вы уже определились за восемь лет?.. Как вам это удается — сидеть в жюри украинского отбора на "Евровидение" и одновременно в российском "Голосе", давать концерты и здесь, и там. Расскажите свой секрет — как вам удается сидеть на всех стульчиках сразу?» — обратилась артистка к коллеге.

При этом Полякова подчеркнула, что не будет спрашивать Меладзе, чей Крым, так как его обязательно спросят об этом 8 июля в Киеве на фестивале Atlas Weekend.

Ранее ряд общественных организаций потребовали отменить выступление Меладзе на Atlas Weekend из-за того, что артист принимал участие в частных концертах для семьи и соратников президента Белоруссии Александра Лукашенко.