Полиция Харькова на основании постановления следственного судьи задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в нескольких преступлениях. Об этом 5 июля сообщил отдел коммуникации полиции региона

В Московском районе Харькова подстрелили лидера фанатской организации, связанной с ОПЗЖ © CC0, Pixabay Ильи Кивы «Патриоты — За жизнь» Олеге Ширяеве.

«Мужчина обоснованно подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 ("Массовые беспорядки"), ч. 2 ст. 347 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества работника правоохранительного органа, работника органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя") Уголовного кодекса Украины, совершенных в 2015 году и ч. 3 ст. 206-2 ("Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации") УК — в 2018 году», — говорится в сообщении полиции.

Задержанный доставлен в изолятор временного содержания.

Кива подтвердил эту информацию и отреагировал на задержание соратника, заявив, что в момент преступления тот находился в Киеве. Предположительно нардеп имел в виду недавнее нападение на представителя «Нацкорпуса» в Харькове, тогда как Ширяева задержали по другому делу.

Как сообщил пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, меру пресечения Ширяеву изберут 6 июля в Киевском райсуде Харькова.

«Задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Подозреваемый не прибывал по вызову следователя для ознакомления с материалами уголовного дела, был объявлен в розыск и задержан по ходатайству о принудительном приводе для избрания меры пресечения», — сказал Чубенко.

В сентябре 2018 года в селе Занки группа лиц пыталась проникнуть на территорию местного элеватора, в результате чего произошел конфликт с местными жителями. Пострадали семь человек, в том числе сотрудник полиции.

Были задержаны около 50 человек, в частности, экс-командир роты «Восточный корпус» Ширяев. Им инкриминируется «хулиганство с применением оружия». Суд арестовал Ширяева и еще 22 задержанных на два месяца без права на залог.