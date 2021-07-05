«Мы сформулировали два принципа, по которым мы можем говорить о компенсации, если до этого дойдет разговор. Это принцип — безопасность: как будет гарантироваться безопасность государства. И второе — это обеспечение выполнения соглашений. Потому что можно с РФ договориться и может даже Германия что-то гарантировать в этих договоренностях, но как заставить Россию соблюдать договоренности — это большой вопрос, на который нет ответов», — отметил министр.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Он также обещал подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.