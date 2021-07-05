Украина будет требовать компенсаций после запуска магистрального газопровода «Северный поток-2» в виде обеспечения безопасности и выполнения Минских соглашений. Об этом 5 июля заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы

Глава МИД Кулеба заявил, что Украина заплатит за вступление в НАТО © пресс-служба президента Украины Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина будет настаивать на остановке строительства «Северного потока-2», поскольку считает его «экономическим оружием» для себя, Европы и США. Он также обещал подать иск против России в Стокгольмский арбитраж за отказ от транзита газа через Украину в Европу. Предварительно сумма иска составит 7,2 млрд долларов.