Блогерша Неонила Мамедханова во Львове с размахом отпраздновала свой 18-й день рождения – девушка устроила вечеринку прямо на мемориале «героям Небесной сотни». Об этом 5 июля сообщило издание «Главред»

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В праздновании дня рождения принимали участие несколько девушек, они танцевали под российскую музыку, зажгли фейерверк, пили алкоголь и пели песни. Все действо проходило у мемориала «героям Небесной сотни» во Львове, открытом в 2019 году.

Ранее экс-участница украинской группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева попала в скандал из-за клипа на свою первую сольную песню Gorit. Причиной стал выбор в качестве локации съемки моста на улице Институтской в Киеве, где в 2014 году убили часть «героев Небесной сотни».