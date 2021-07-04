Отмечается, что инцидент произошел на проспекте Пушкина, где происходил демонтаж рекламных носителей в соответствии с решением Днепропетровского горсовета. По данным полиции, на место прибыла группа мужчин, которые хотели помешать проведению работ, из-за чего началась драка.
В результате потасовки телесные повреждения получил работник муниципальной стражи — его в тяжелом состоянии отвезли в больницу. Кроме того, заявление в полицию об избиении и повреждении видеокамеры написал местный журналист.
По имеющейся информации, причиной конфликта стал рекламный билборда бывшего кандидата в мэры Днепра Загида Краснова. По данным местных СМИ, драка длилась несколько часов и закончилась появлением не правоохранителей, а синего автомобиля Mazda, пассажиры которого совершили несколько выстрелов и скрылись в неизвестном направлении.
В городе объявили план «Перехват».