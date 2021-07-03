Инцидент с британским эсминцем в Черном море показал, что начинается классическая Большая игра между Российской империей и Британской империей — ничего нового за последние 100 лет. Об этом рассказал украинский политолог Руслан Бизяев в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бизяев: кто он © Facebook, Руслан Бизяев

Понятно, что один Defender не мог нанести какой-то урон Черноморскому флоту России, скорее, таким образом британцы показали, что на Черном море собираются доминировать они, а не Соединенные Штаты, считает эксперт.

«Дело в том, что англичане очень разозлились на свою политическую заокеанскую внучку с началом «сосисочной войны», где администрация Байдена заняла позицию Европы, и вот сейчас будут немножко демонстрировать, что не надо игнорировать нашу точку зрения. Я думаю, это будет не только Черное море. Я думаю, это еще и в Афганистане будет посредством Турции, это будет в Прибалтике. Начинаем наблюдать глобальные эпические картины, а не локальные», — констатировал Бизяев.

Британцы никогда не делают что-то просто так: если они что-то делают, значит, у них есть определенный план и они будут по этому плану действовать, и России нужно отнестись к этому всерьез, заключил собеседник издания.

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