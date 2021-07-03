Ранее британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца. Только после этого корабль оставил российские воды.
Понятно, что один Defender не мог нанести какой-то урон Черноморскому флоту России, скорее, таким образом британцы показали, что на Черном море собираются доминировать они, а не Соединенные Штаты, считает эксперт.
«Дело в том, что англичане очень разозлились на свою политическую заокеанскую внучку с началом «сосисочной войны», где администрация Байдена заняла позицию Европы, и вот сейчас будут немножко демонстрировать, что не надо игнорировать нашу точку зрения. Я думаю, это будет не только Черное море. Я думаю, это еще и в Афганистане будет посредством Турции, это будет в Прибалтике. Начинаем наблюдать глобальные эпические картины, а не локальные», — констатировал Бизяев.
Британцы никогда не делают что-то просто так: если они что-то делают, значит, у них есть определенный план и они будут по этому плану действовать, и России нужно отнестись к этому всерьез, заключил собеседник издания.
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